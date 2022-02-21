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Сколько вакансий предлагает столичный рынок труда

21 Февраля 2022 12:52
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Сколько вакансий предлагает столичный рынок труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько вакансий для трудоустройства имеется в столице, сообщили в Центре занятости населения акимата города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день на портале ЭБТ размещено 6 266 рабочих мест от 1 131 организации и размещено 3 823 резюме соискателей», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется охватить активными мерами занятости около 22 тысяч человек. В том числе с трудоустройством на постоянные рабочие места - 7 150 человек.

Будут направлены на:

- молодежную практику – 998 (з/п 40 МРП, или 122 520),

- социальные рабочие места – 130 (35% от з/п, но не более 20 МРП),

- общественные работы – 1 307 (1,7 МЗП, или 102 000)

- первое рабочее место – 179 (30 МРП, или 91 890);

- проект «Контракт поколений» – 31 (30 МРП, или 91 890);

- проект «Серебряный возраст» – 255 (50% от з/п, но не более 25 МРП).

Отметим, что «Контракт поколений» – это рабочее место, которое создается специально для передачи накопленного опыта и навыков от действующих работников предпенсионного возраста к новым сотрудникам.

Проект «Серебряный возраст» является новым направлением для трудоустройства на постоянное рабочее место для лиц, предпенсионного возраста (за два года до пенсии).

Уже сейчас работодатели столицы могут подать заявку на участие в данном проекте (вся информация о реализации проекта и форма заявки доступна на сайте www.czn.kz, консультацию можно получить по телефонам: 57-88-86 и 57-88-98).

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#Нур-Султан   #Занятость   #Общество   #Трудоустройство  
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Автор:

Серик Сабеков

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