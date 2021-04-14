РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:18, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько вакансий по специальностям медицины, педагогики и ветеринарии имеется в селах

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал об основных моментах по обязательству трехлетней отработки в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ.

    «С 2012 года для выпускников, поступивших в пределах квоты, на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям, действует норма относительно трехлетней отработки в сельской местности. Ограничений по месту (региону) трудоустройства молодых специалистов, завершивших обучение по государственному образовательному заказу, в пределах сельской квоты нет», - написал Асхат Аймагамбетов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, молодые специалисты вправе осуществлять отработку в любой сельской местности страны, вне зависимости от места регистрации/фактического проживания и обучения.

    «Также сообщаем, что по данным электронной биржи труда (enbek.kz) в сельской местности по специальностям медицины, педагогики и ветеринарии имеется 1 907 вакансий», - заключил министр.

    Теги:
    Регионы Казахстана Парламент Образование Другие государственные органы МОН
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!