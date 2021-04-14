Сколько вакансий по специальностям медицины, педагогики и ветеринарии имеется в селах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал об основных моментах по обязательству трехлетней отработки в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ.

«С 2012 года для выпускников, поступивших в пределах квоты, на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям, действует норма относительно трехлетней отработки в сельской местности. Ограничений по месту (региону) трудоустройства молодых специалистов, завершивших обучение по государственному образовательному заказу, в пределах сельской квоты нет», - написал Асхат Аймагамбетов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, молодые специалисты вправе осуществлять отработку в любой сельской местности страны, вне зависимости от места регистрации/фактического проживания и обучения.

«Также сообщаем, что по данным электронной биржи труда (enbek.kz) в сельской местности по специальностям медицины, педагогики и ветеринарии имеется 1 907 вакансий», - заключил министр.