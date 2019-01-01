Сколько в Казахстане профессиональных боксеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедший год казахстанские боксеры-профи отметились своими выступлениями в самых различных уголках нашей планеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Советник президента Федерации профессионального бокса РК Болат Манкенов рассказал о том, сколько же бойцов и промоутерских компаний насчитывается в казахстанском профессиональном боксе на данный момент.

«За 2018 год число профессиональных боксеров из Казахстана достигло 115 человек. Все они уже залицензированы и выступали в разных странах мира. Увеличилось и число отечественных промоутерских компаний - до 9-ти. Медицинскую комиссию Федерации профессионального бокса РК в этом году возглавил Евгений Грапов, а вице-президентом был избран бывший боксер и меценат, понимающий человек в нашей индустрии Нуржан Бекшенов. В этом году полномасштабно заработает наш веб-сайт, где будет размещены все портфолио казахстанских профи боксеров», - рассказал функционер.