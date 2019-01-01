Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -21 °С
Алматы: -4 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько в Казахстане профессиональных боксеров

1 Января 2019 13:00 29
Поделиться:
Сколько в Казахстане профессиональных боксеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедший год казахстанские боксеры-профи отметились своими выступлениями в самых различных уголках нашей планеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме

Успешный дебют на профи-ринге Данияра Елеусинова отметило зарубежное СМИ
Бой Головкина - в числе самых ожидаемых в 2019 году по версии СМИ Увидим ли мы боксерские поединки на Олимпиаде-2020

Советник президента Федерации профессионального бокса РК Болат Манкенов рассказал о том, сколько же бойцов и промоутерских компаний насчитывается в казахстанском профессиональном боксе на данный момент.

«За 2018 год число профессиональных боксеров из Казахстана достигло 115 человек. Все они уже залицензированы и выступали в разных странах мира. Увеличилось и число отечественных промоутерских компаний - до 9-ти. Медицинскую комиссию Федерации профессионального бокса РК в этом году возглавил Евгений Грапов, а вице-президентом был избран бывший боксер и меценат, понимающий человек в нашей индустрии Нуржан Бекшенов. В этом году полномасштабно заработает наш веб-сайт, где будет размещены все портфолио казахстанских профи боксеров», - рассказал функционер. 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив