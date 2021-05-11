Сколько в Казахстане претендентов на получение аттестата «Алтын белгі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования и науки РК рассказали, сколько в стране претендентов на получение аттестата отличия «Алтын белгі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно информации областных управлений образования количество претендентов на получение аттестата об общем среднем образовании «Алтын белгі» составляет 9 822. Письменные работы претендентов проверяются Комиссией, созданной при управлении образования (республиканские школы Комиссия при министерстве)», – рассказала в ходе аппаратного совещания вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

В состав Комиссии, созданной при управлении образования и Министерстве, входят квалифицированные, опытные педагоги предметов, по которым проводятся письменные экзамены.

По данным Министерства образования, заключительное заседание Комиссии, формируемой при школе по подведению итогов работы и принятию решения об утверждении списка обучающихся, награждаемых знаком «Алтын белгі», проводится не позднее 12 июня текущего года. Списки обладателей аттестатов об общем среднем образовании и знака «Алтын белгі» утверждается приказом директора школы.

Ранее сообщалось, что в этом году последний звонок во всех школах будет проведен традиционно 25 мая.



