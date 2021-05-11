РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:49, 11 Май 2021 | GMT +6

    Сколько в Казахстане претендентов на получение аттестата «Алтын белгі»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования и науки РК рассказали, сколько в стране претендентов на получение аттестата отличия «Алтын белгі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно информации областных управлений образования количество претендентов на получение аттестата об общем среднем образовании «Алтын белгі» составляет 9 822. Письменные работы претендентов проверяются Комиссией, созданной при управлении образования (республиканские школы Комиссия при министерстве)», – рассказала в ходе аппаратного совещания вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

    В состав Комиссии, созданной при управлении образования и Министерстве, входят квалифицированные, опытные педагоги предметов, по которым проводятся письменные экзамены.

    По данным Министерства образования, заключительное заседание Комиссии, формируемой при школе по подведению итогов работы и принятию решения об утверждении списка обучающихся, награждаемых знаком «Алтын белгі», проводится не позднее 12 июня текущего года. Списки обладателей аттестатов об общем среднем образовании и знака «Алтын белгі» утверждается приказом директора школы.

    Ранее сообщалось, что в этом году последний звонок во всех школах будет проведен традиционно 25 мая.



    Теги:
    Образование
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Сегодня, 20:18
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!