Сколько в Казахстане осужденных за пытки?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Если в 2019 году количество осужденных по статье 146 («пытки») УК РК составляло 24 человека, то в 2020 году по данной статье было осуждено 13 человек. Об этом стало известно в ходе презентации консолидированного доклада участников Национального превентивного механизма (НПМ) по итогам превентивных посещений, выполненных в 2019-2020 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.

Напомним, НПМ выступает разновидностью общественного контроля закрытых государственных учреждений с целью выявления и предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Задача задействованных в работе НПМ экспертов – регулярные посещения мест изоляции людей от общества и мониторинг соблюдения прав и свобод тех, кто в них находится. 2020 год ознаменовал эффективность семилетнего периода деятельности НПМ в Казахстане, которая координируется офисом Уполномоченного по правам человека при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и других международных организаций.

В состав участников НПМ входят члены общественных наблюдательных комиссий, общественных объединений, юристы, социальные работники, независимые судебные эксперты, врачи.

Участники НПМ имеют право осуществлять 3 вида мониторинга: регулярные посещения; промежуточные посещения, связанные с подтверждением устранения ранее выявленных нарушений в учреждениях, а также специальные посещения, осуществляемые на основании поступивших жалоб и сообщений о пытках и других жестоких видах обращения и наказания. Количество охватываемых НПМ учреждений на текущий момент составляет более 3000 по всей стране.

«В своем Послании Народу Президент РК вновь подчеркнул значимость концепции слышащего государства, главная идея которой заключается в формировании государственного аппарата, действующего исключительно в интересах граждан. Это в первую очередь касается исполнительных органов на местах. Если государственные органы будут своевременно реагировать на сообщения о нарушениях прав человека, принимать качественные превентивные меры по устранению причин, способствующих таким нарушениям, тогда мы получим эффективные результаты, а именно - снижение социальной напряженности и укрепление доверия населения к государственной власти, а также усиление ответственности конкретных должностных лиц», - обращает внимание Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

Как отмечается в докладе, на фоне пандемии и введения чрезвычайного положения на территории РК с 16 марта по 11 мая 2020 года, Уполномоченный по правам человека, будучи председателем Координационного совета НПМ, приняла решение о переносе сроков презентации Консолидированного доклада участников Национального превентивного механизма по итогам превентивных посещений, выполненных в 2019 году, на следующий год. В этой связи, представленный доклад охватил результаты работы НПМ в 2019-2020 гг.

В условиях пандемии коронавируса многие государства ввели ограничения по посещению людей, находящихся в закрытых учреждениях, в связи с чем возникли дополнительные риски жестокого обращения.

В Казахстане в условиях чрезвычайного положения участники НПМ не приостанавливали свою работу. Только за период карантина осуществлено 159 превентивных посещений, 43 видеозвонка (онлайн-интервью) участников НПМ с лицами, находящимися в закрытых учреждениях, даны 58 консультаций по телефону. Таким образом, на территории всей страны количество превентивных посещений в минувшем году увеличилось до 517, что превышает показатели 2019 года на 22 посещения.

Как отметил Постоянный Представитель ПРООН в Республике Казахстан Якуп Бериш, в целом за отчетный период участники НПМ осуществили 1012 превентивных посещений, которые охватили все типы закрытых учреждений и позволили выявить множество случаев нарушений прав человека, что особенно актуально на фоне пандемии COVID-19: «НПМ доказал свою ценность и важность в решении задач по предотвращению пыток и жестокого обращения в закрытых учреждениях, что особенно актуально с учетом глобальной пандемии COVID-2019. Мы увидели, что НПМ в Казахстане следовал всем рекомендациям Комитета по предупреждению пыток ООН и успешно продолжил профилактические посещения в период карантинного режима».

Эльвира Азимова также подчеркнула, что работу в нелегкий для всего мира период удалось продолжить в первую очередь благодаря взаимной договоренности Национального центра по правам человека с региональными группами НПМ и строгому соблюдению санитарных норм в процессе посещений.

Общее количество рекомендаций, данных участниками НПМ по итогам превентивных посещений в 2020 году, составило 3319. Рекомендации касаются как условий содержания (проживания) лиц, так и их медицинского обслуживания, питания, образования, обеспечения необходимым вещевым довольствием и досуга.

На сегодня уполномоченными органами из указанных рекомендаций 937 рекомендации или 28% исполнены, 2341 или 70,5% - на стадии исполнения, 41 рекомендация (1,2%) не принята.

Что касается уголовных дел по фактам применения пыток в закрытых учреждениях, в ходе презентации доклада были озвучены следующие цифры. Если в 2019 году количество осужденных лиц по статье 146 («пытки») УК РК составляло 24 человека, то в 2020 году по данной статье было осуждено 13 лиц.

За 2020 год по части четвертой статьи 362 УК РК («превышение власти или должностных полномочий с применением насилия или угрозы его применения») осуждено 41 должностное лицо (в 2019 году - 38).

«Понимая, что деятельность НПМ является важным направлением защиты прав человека, находящимся в поле оценки эффективности исполнения принятых обязательств в области прав человека со стороны международных и неправительственных организаций, необходимо продолжить взаимодействие Уполномоченного по правам человека совместно с гражданским обществом при условии его постоянного укрепления и совершенствования», - отмечается в докладе.

В этой связи в 2019 году начата реализация трехлетнего проекта совместно с Программой развития ООН в Республике Казахстан «Укрепление Национального превентивного механизма по предупреждению пыток», нацеленного на институционализацию системы отчетности и мониторинга учреждений, улучшение работы НПМ в области превентивных посещений и повышение профессионального потенциала участников НПМ.