Сколько в Казахстане необходимо кинозалов
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Гульнара Сарсенова рассказала сколько кинозалов необходимо в Казахстане, чтобы выросла рентабельность отечественных фильмов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас в конце прошлого года стало около 400 кинозалов при 91 кинотеатрах. Конечно, это очень мало для Казахстана. Мы должны развивать кино. Доля наших казахстанских фильмов надо приближать хотя бы к половине от количества, которое сейчас в прокате. В прошлом году в кинопрокате было около 350 фильмов, из них 48 фильмов казахстанского производства. Было снято около 70, но до экрана дошли 48», - сказала Гульнара Сарсенова на встрече казахстанских кинематографистов.
Она отметила, что разрабатывается программа по кинофикации Казахстана, по увеличению количества кинотеатров.
«Это необходимо, многие города, города-спутники крупных областных центров не имеют сейчас даже кинозалов. Нам нужно эту программу разработать и попросить государство, чтобы они частично нам помогли в этом. Это дорогостояще и кинопрокатчики готовы войти в эту программу. Нам нужно, чтобы наши казахстанские фильмы оптимально прокатывались. Даже при миллионом бюджете, в долларовом эквиваленте и выше, нам нужно свыше тысячи кинозалов. Самое оптимальное число 1500, тогда рентабельность казахстанского кино возрастет в 4 раза. Это очень большой показатель и действительно мы будем снимать, и иметь возможность снимать хорошее кино», - сказала она.
Ранее она сообщила, что в этом году в Казахстане заработает система «Единый билет» - автоматизированная система мониторинга фильмов.
- Сколько человек пострадало от одной из финансовых пирамид в Алматы
- В Алматы освещение получили более 320 улиц
- Свыше 12 тысяч семей получили АСП на 7 млрд тенге в Алматы
- Когда заработает в Казахстане система «Единый кинобилет»
- Как проверяют больных пассажиров в аэропорту Алматы
- Фильм Тимура Бекмамбетова по сценарию Дениса Тена готов к прокату
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана