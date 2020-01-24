Сколько в Казахстане необходимо кинозалов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Гульнара Сарсенова рассказала сколько кинозалов необходимо в Казахстане, чтобы выросла рентабельность отечественных фильмов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в конце прошлого года стало около 400 кинозалов при 91 кинотеатрах. Конечно, это очень мало для Казахстана. Мы должны развивать кино. Доля наших казахстанских фильмов надо приближать хотя бы к половине от количества, которое сейчас в прокате. В прошлом году в кинопрокате было около 350 фильмов, из них 48 фильмов казахстанского производства. Было снято около 70, но до экрана дошли 48», - сказала Гульнара Сарсенова на встрече казахстанских кинематографистов.

Она отметила, что разрабатывается программа по кинофикации Казахстана, по увеличению количества кинотеатров.

«Это необходимо, многие города, города-спутники крупных областных центров не имеют сейчас даже кинозалов. Нам нужно эту программу разработать и попросить государство, чтобы они частично нам помогли в этом. Это дорогостояще и кинопрокатчики готовы войти в эту программу. Нам нужно, чтобы наши казахстанские фильмы оптимально прокатывались. Даже при миллионом бюджете, в долларовом эквиваленте и выше, нам нужно свыше тысячи кинозалов. Самое оптимальное число 1500, тогда рентабельность казахстанского кино возрастет в 4 раза. Это очень большой показатель и действительно мы будем снимать, и иметь возможность снимать хорошее кино», - сказала она.

Ранее она сообщила, что в этом году в Казахстане заработает система «Единый билет» - автоматизированная система мониторинга фильмов.