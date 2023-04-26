Сколько в Казахстане детей с особыми образовательными потребностями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тему инклюзивного образования подняла на пленарном заседании палаты депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас в стране более 162 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, или 3 % от общего числа детей, требуют особого подхода к образовательному процессу», - сказала Ажар Сагандыкова, озвучивая депутатский запрос.

Она заявила, что всем детям должно быть доступно образование в силу их способностей и возможностей. Главный принцип включения (inclusion) в образовательный процесс заключается в доступности, недопущения дискриминации, разумное приспособление (термин ООН), готовность и т.д. При этом не исключается, что некоторые дети могут обучаться в специальных школах.

«Принципы инклюзии основаны на понятии особых образовательных потребностей и затрагивают интересы вообще всех детей, не вписывающихся в стандартные условия обучения и имеющих какие- либо трудности, связанные с обучением. По мнению многих экспертов, главным препятствием для качественного инклюзивного образования являются так называемые психолого-медико-педагогические консультации (ПМПК). Количество ПМПК для особенных детей в Казахстане увеличилось на 45%, но несмотря на это явно хромает качество их работы», - подчеркнула Ажар Сагандыкова.

Было отмечено, что в 2015 году Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов, и этот документ гарантирует им право на качественное инклюзивное образование. При этом дети с особыми потребностями должны быть обеспечены необходимыми приспособлениями, в том числе учебными материалами на языке Брайля, преподаванием на языке жестов, а также ассистентами, которые смогут оказать необходимую помощь в усвоении учебного материала, уходе за собой и контроле поведения. Дети с особенными потребностями должны иметь возможность успешно учиться наравне с другими. Консультации ПМПК должны помогать детям с инвалидностью попасть в обычную школу, а не отрезать им путь туда.

«Исходя из вышеизложенного, считаем, что необходимо реформировать работу ПМПК и сделать так, чтобы заключение ПМПК перестало быть де-факто обязательным условием для зачисления ребенка с инвалидностью в общеобразовательную школу. Работу ПМПК следует переориентировать на определение форм поддержки, которые требуются ребенку для получения образования в общеобразовательной школе», - резюмировала Ажар Сагандыкова.