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Сколько уже заработали казахстанские клубы в Лиге Европы

21 Июля 2018 02:09 291
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Сколько уже заработали казахстанские клубы в Лиге Европы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат», костанайский «Тобол» и павлодарский «Иртыш» провели ответные матчи в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz. 

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«Кайрат» на своем поле без проблем разгромил андоррский «Энгордани» - 7:1 (Эппель - 4, Эсеола, Исламхан, Вороговский) - и вышел во второй раунд. Первая игра также завершилась в пользу алматинцев - 3:0.

«Тобол» дома обыграл грузинский «Самтредиа» - 2:0 (Турысбек, Дарабаев). В первой встрече костанайская команда также взяла верх - 1:0 (Федин). Таким образом, подопечные Владимира Никитенко тоже пробились во второй раунд квалификации.

А вот «Иртыш» завершил выступление в турнире, неожиданно проиграв при своих болельщиках литовскому «Тракаю» - 0:1. Первый матч в Литве завершился вничью - 0:0.

Таким образом, в этом сезоне Лиги Европы «Кайрат» и «Тобол» уже заработали по 500 тысяч евро (240 тысяч - за участие в первом отборочном раунде и 260 тысяч - за выход во второй). «Иртышу» УЕФА выплатит лишь 240 тысяч евро за первый раунд. 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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