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Сколько уже заработали казахстанские клубы в еврокубках
29 Июля 2022 22:09

Сколько уже заработали казахстанские клубы в еврокубках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два казахстанских клуба — «Тобол» и «Кызыл-Жар» — смогли выйти в третий отборочный раунд Лиги конференций и существенно пополнить свой бюджет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Изначально «Тобол» заработал 285 тыс. долларов за участие в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Теперь, даже в случае вылета в третьем раунде Лиги конференций, костанайский клуб гарантирует себе еще 560 тыс. долларов.

Что касается «Кызыл-Жара», то за участие в третьем раунде Лиги конференций петропавловский клуб также получит 560 тыс. долларов.

Уже завершившие выступление в еврокубках «Астана» и «Кайрат» заработали за участие во втором раунде Лиги конференций по 356 тыс. долларов.

Таким образом, общий заработок казахстанских клубов в еврокубках на данный момент составляет 2 117 000 долларов. К этой сумме по окончании сезона будет добавлен процент выплат от продажи маркетинговых и телеправ.



Фото: пресс-службы ФК «Кызыл-Жар»






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