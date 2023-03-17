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Сколько уже заработала Елена Рыбакина на турнире в США

17 Марта 2023, 14:00
Сколько уже заработала Елена Рыбакина на турнире в США Фото: j48tennis.net

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обнародован гарантированный заработок первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной после выхода в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент Рыбакина обеспечила себе призовые в 352 635 долларов (≈ 163,65 млн тенге). Минувшей ночью по времени Астаны Елена одолела Каролин Мухову из Чехии (7:6, 2:6, 6:4) и вышла в полуфинал на первую ракетку мира Игу Швёнтек. В случае попадания в решающий поединок казахстанка получит 662 360 долларов (≈ 307,4 миллиона тенге).

Матч Рыбакина — Швёнтек за выход в финал состоится утром субботы в 07:00 по казахстанскому времени.

Елена Рыбакина впервые в своей карьере добралась до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе.


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