Сколько улиц отремонтировано в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане активно ведутся дорожные работы. В текущем году в столице отремонтируют 150 улиц, общая протяжённость составляет 100 км. Из них 100 улиц – в жилых массивах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом дорожных работ ряда улиц, расположенных в жилых массивах. Жители жилого массива «Ондирис» отметили, что за все время проживания в жилом массиве, к примеру, на улице Акбидай ранее не было асфальта.

«У нас впервые проложили асфальт, неужели не будет слякоти, грязи. Весной, впервые наши дома не топило, своевременно вычистили наш район от снега», - сказала жительница ЖМ «Ондирис» Наталья Фельде.

Жители ЖМ подняли ряд вопросов: строительство детской площадки, проведения канализации, увеличения напора воды и т.д. К примеру, в столице в текущем году будет благоустроено 150 дворов, кроме того, в жилых массивах начато строительство трёх спортивных комплексов, ведётся строительство соцжилья, тепломагистрали по пр. Тлендиева - это позволит подключить к централизованному теплоснабжению все дома/здания, расположенные в том районе, также ведутся работы по газификации частного сектора и т.д. Озвученные жителями вопросы взяты на контроль.

На сегодняшний день ремонт завершен на 26 улицах: пр. Абая, пр. Жеңіс, ул. Шұғыла, ул. Бұхарбай батыра, ул. Асан Қайғы, бульвар Нұржол, ул. Московская, разворотная дорога по мостом «Тұлпар», ул. Таха Хусейна, ул. С. Торайгырова, пр. Тұран, продолжение ул. М. Макатаева, ул. Кенесары, ул. Нурлыжол, ул. Достык, пр. Богенбай батыра, ул. Ондирис.

В том числе в жилых массивах уже завершены дорожные работы на улицах: ул. Акпан, ул. Жолымбетская, ул. Беласар, ул. Балуан Шолак, ул. Кырыккыз, пер. Маркаколь, ул. Карасаз, пер. Нурлы, пер. Акберген.

На данный момент ведутся работы на более 30 улицах, 21 из них - в жилых массивах: ул. Орхон, пер. Шырайлы, ул. Капал, ул. М.Толебаева, выезд на ул. А. Байтурсынова, пер. Маралсай, пер. Желдырме, пер. Когалы, ул. Камажай, ул. Тайсойган, ул. Акбидай, ул. Кеншалгын, ул. Ондирис, ул. Акшагыл, ул. Басыкара батыра, ул. Сонар, ул. Сыргалы, ул. Аккайын (ЖМ Коктал-1), ул. Аккайын (ЖМ Кирпичный), пер. Сандыктас, пер. Кайракты.

Также на ул. Конституции, ул. аль-Фараби (ул. Угольная), ул. Кунаева, ул. К. Сатпаева, ул. А. Байтурсынова, ул. Дукенулы, ул. Фахд бен Абдул Азиз, продолжение ул. Угольная (ЖМ Железнодорожный), ул. Туркестан, ул. Акмешит.

По программе «Дорожная карта занятости» в текущем году будет создано 15 тыс. рабочих мест, в рамках дорожных работ - 1,5 тыс. новых рабочих мест. В первую очередь трудоустраивать будут через Центры занятости.



