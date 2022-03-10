Сколько украинцев проживает в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На начало 2021 года в РК проживало 256,7 тыс. украинцев — на 2,7% меньше, чем годом ранее. Большинство жителей украинской национальности проживало в Костанайской области: 68,6 тыс. человек, минус 2,2% за год. В тройку наиболее «украинских» регионов РК также вошли Карагандинская (38 тыс. человек) и Акмолинская (30,4 тыс. человек) области. Меньше всего украинцев проживало в Атырауской области, а также на юге страны — в Кызылординской и Туркестанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

По итогам января-декабря 2021 года из РК выбыли 102 украинца — на 43,7% больше, чем годом ранее. В то же время прибыли 103 украинца, плюс 47,1% за год.

До 2020 года численность прибывающих в РК украинцев из года в год сокращалась, однако показатель 2021-го обогнал не только 2020 год, но и «докоронакризисный» 2019-й.

В региональном разрезе больше всего выбывших пришлось на Павлодарскую область: 19 человек, годовой рост — в 2,4 раза. Среди основных регионов убытия также оказались Алматы (17 человек), столица и Карагандинская область (по 12 человек в каждом регионе). Наименьшая численность выбывших отмечена в Жамбылской области — всего 1 человек. Ещё в двух регионах — Кызылординской и Туркестанской областях — выбывших не зафиксировано.

По прибывшим украинцам лидирует Алматы: 35 человек — на 84,2% больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли столица (15 человек) и Костанайская область (14 человек).