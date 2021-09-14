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    11:51, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сколько угля запасено на складах энергоисточников, рассказали в Минэнерго

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев доложил о запасах угля на складах энергоисточников к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается накопление топлива на электрических станциях. На складах энергоисточников запас угля составляет 3,5 млн тонн и 90 тыс. тонн мазута, что в целом соответствует утвержденным нормам», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    «Относительно «социального мазута» в регионы: в августе 2021 года Министерством энергетики был утвержден график по поставке мазута на социально-производственные объекты и учреждения в осенне-зимний период 2021-2022 годы. Сообщаю, что в графике утвержден объем 195,5 тыс. тонн мазута», - добавил министр.

    Ранее М. Мирзагалиев рассказал о ходе подготовки к отопительному сезону.

    «Продолжается подготовка энергетических предприятий к работе в осенне-зимний период. В соответствии с графиком, утвержденным системным оператором, на электрических станциях завершен ремонт на четырех энергоблоках (50%), 18 котлах (38%), 19 турбинах (39%)», - сообщил Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства. На разных стадиях, по его словам, ремонтные работы ведутся на двух энергоблоках, 25 котлах и 16 турбинах.



    Теги:
    Энергетика Экономика
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