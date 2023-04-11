Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Сколько угля потребовалось казахстанцам в минувший отопительный сезон

Автор:  
Серик Сабеков
11 Апреля 2023, 10:40
Сколько угля потребовалось казахстанцам в минувший отопительный сезон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам 2022 года добыто 113,9 млн тонн угля. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2022 года добыто 113,9 млн тонн угля, рост составил 2 % к 2021», - сказал Марат Карабаев.

По данным ведомства, за январь – март текущего года добыто 29,6 млн тонн угля (-1,3% к аналогичному периоду 2022 года).

Отгрузка угля на внутренний рынок страны составила:

- энергопроизводящим предприятиям 18,3 млн тонн;

- промышленным предприятиям 1,1 млн тонн;

- на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 2,02 млн тонн.

«В целом плановая потребность угля для населения и коммунально-бытового сектора на текущий отопительный период составила порядка 9 млн тонн. Твердое топливо в регионы поставлено в полном объеме», - резюмировал Марат Карабаев.


Энергетика   МИИР РК   Уголь  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану