Сколько угля потребовалось казахстанцам в минувший отопительный сезон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам 2022 года добыто 113,9 млн тонн угля. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2022 года добыто 113,9 млн тонн угля, рост составил 2 % к 2021», - сказал Марат Карабаев.

По данным ведомства, за январь – март текущего года добыто 29,6 млн тонн угля (-1,3% к аналогичному периоду 2022 года).

Отгрузка угля на внутренний рынок страны составила:

- энергопроизводящим предприятиям 18,3 млн тонн;

- промышленным предприятиям 1,1 млн тонн;

- на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 2,02 млн тонн.

«В целом плановая потребность угля для населения и коммунально-бытового сектора на текущий отопительный период составила порядка 9 млн тонн. Твердое топливо в регионы поставлено в полном объеме», - резюмировал Марат Карабаев.