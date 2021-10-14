Сколько угля есть на тупиках в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ситуационный центр IKomek информирует о наличии угля на тупиках и его стоимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конце сентября жители области жаловались на дефицит топлива. Тогда местные власти заверяли , что уголь есть и в Петропавловске, и в районах области. Ажиотаж же создают те, кто вовремя на сделал запасов топлива летом.

Теперь о ситуации с наличием угля стала информировать служба 109. По данным ситуационного центра, на 13 октября на тупиках Петропавловска имелось 1 680 тонн угля. В том числе 800 тонн экибастузского, 390 тонн майкубинского, 490 тонн каражоринского.

На станции Петропавловска ожидается поставка вагонов с 1 190 тоннами каражоринского и 560 тоннами шубаркульского угля.

«На октябрь на разрезы заявлена поставка 7 тысяч тонн шубаркульского угля и 8 тысяч тонн каражоринского угля. Уголь будет завозиться в течение всего отопительного сезона. Причины перебоев с углем связаны с несвоевременной поставкой вагонов на разрезы. Направлено соответствующее письмо в АО «КТЖ» для оказания содействия», - сообщили в ситуационном центре.

По информации службы, цены на уголь варьируются от 8,7 до 17 тысяч тенге за тонну в зависимости от марки угля. В частности, стоимость экибастузского составляет 8,7-10 тысяч тенге, шубаркульского – 13-16,5 тысячи тенге, каражоринского – 13-17 тысяч тенге, майкубинского – 12-15 тысяч тенге.