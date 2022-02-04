Сколько учителей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов озвучил статистику штатной численности педагогов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статистическим данным Национальной образовательной базы данных в стране на сегодня насчитываются более 337 975 учителей-предметников общеобразовательных школ. При этом, ежегодно выпускается свыше 56647 молодых специалистов организаций высшего образования (в 2020 году 53831 педагогов), 19 тысяч молодых специалистов организаций технического и профессионального образования. В прошлом году свыше 11 тысяч молодых специалистов трудоустроены в организации среднего образования», - написал Асхат Аймагамбетов в своем ответе на депутатский запрос.

Ранее министр озвучил механизм прохождения аттестации педагогов. По его словам, на первом этапе аттестации педагогов проводится Национальное квалификационное тестирование (далее – НКТ). Для сдачи НКТ педагог подает заявление в Национальный центр тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – НЦТ) или организацию им определенной.

«Согласно п.17 Правил оператором проведения НКТ является НЦТ или организация им определяемая. В соответствии с п. 18 Правил заявление, поданное педагогом для сдачи тестирования, попадает в базу данных НЦТ сразу после подачи. НЦТ направляет в личный кабинет педагога пропуск на тестирование сразу после поступления заявления (выдается пропуск, а не талон). В соответствии с п. 77 аудиовидеозапись хранится в архиве организации проводимого аттестацию не менее одного года. В соответствии со Стандартом государственной услуги «Прием документов для прохождения аттестации педагогов» (приложение 7 Правил) (далее – Стандарт) перечень документов необходимых для оказания государственной услуги не включает наличие сертификата о прохождении курсов повышения квалификации.