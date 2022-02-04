+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько учителей в Казахстане

4 Февраля 2022 13:33
Поделиться:
Сколько учителей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов озвучил статистику штатной численности педагогов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Свыше 17 млн квадратов жилья построили в Казахстане в прошлом году
Льготное кредитование: будут ли преференции для МСБ приграничных районов Казахстана Более 400 образовательных программ получили экспертные заключения от МОН РК Форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных на Олимпиаде-2022

«Согласно статистическим данным Национальной образовательной базы данных в стране на сегодня насчитываются более 337 975 учителей-предметников общеобразовательных школ. При этом, ежегодно выпускается свыше 56647 молодых специалистов организаций высшего образования (в 2020 году 53831 педагогов), 19 тысяч молодых специалистов организаций технического и профессионального образования. В прошлом году свыше 11 тысяч молодых специалистов трудоустроены в организации среднего образования», - написал Асхат Аймагамбетов в своем ответе на депутатский запрос.

Ранее министр озвучил механизм прохождения аттестации педагогов. По его словам, на первом этапе аттестации педагогов проводится Национальное квалификационное тестирование (далее – НКТ). Для сдачи НКТ педагог подает заявление в Национальный центр тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – НЦТ) или организацию им определенной.

«Согласно п.17 Правил оператором проведения НКТ является НЦТ или организация им определяемая. В соответствии с п. 18 Правил заявление, поданное педагогом для сдачи тестирования, попадает в базу данных НЦТ сразу после подачи. НЦТ направляет в личный кабинет педагога пропуск на тестирование сразу после поступления заявления (выдается пропуск, а не талон). В соответствии с п. 77 аудиовидеозапись хранится в архиве организации проводимого аттестацию не менее одного года. В соответствии со Стандартом государственной услуги «Прием документов для прохождения аттестации педагогов» (приложение 7 Правил) (далее – Стандарт) перечень документов необходимых для оказания государственной услуги не включает наличие сертификата о прохождении курсов повышения квалификации.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Статистика   #МОН  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Свыше 17 млн квадратов жилья построили в Казахстане в прошлом году
Льготное кредитование: будут ли преференции для МСБ приграничных районов Казахстана
Более 400 образовательных программ получили экспертные заключения от МОН РК
Форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных на Олимпиаде-2022
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
2 Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией
3 О строительстве второго индустриального парка в Нур-Султане отчитались в акимате
4 Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО
5 Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана
6 Юлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине
Читайте также
23 абитуриента не были допущены на январское ЕНТ в Казахстане
34% абитуриентов не набрали пороговый балл в ходе январского ЕНТ в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией
О строительстве второго индустриального парка в Нур-Султане отчитались в акимате
Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО
Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана
Юлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив