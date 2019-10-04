Сколько учителей в Казахстане, рассказал вице-министр образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари подчеркнул высокую роль учителя в казахстанском обществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более полумиллиона учителей и педагогов у нас в стране на сегодняшний день. Благодаря им мы все умеем читать и писать, собираться за такими круглыми столами, обсуждать, что можно улучшить. Сегодня на учителей действительно возлагается большая и ответственная миссия. Она заключается в том, чтобы не только дать нашим детям глубокие и качественные знания, но и воспитать их в духе гражданственности и патриотизма, научить их жить интересами страны, творчески мыслить, самостоятельно принимать решения», - сказал Рустем Бигари на круглом столе, который посвящен озвученному Президентом в Послании аспекту повышения социальной роли учителя.

Он напомнил, что государством уделяется большое внимание к сохранению и повышению престижа этой профессии.

«Предусматриваются доплаты. Сегодня есть доплаты учителям, которые успешно прошли национальный квалификационный тест. Наверное этого было недостаточно и в своем Послании Глава государства отметил важную роль учителя, и необходимость принять меры повышения социального положения представителей этой профессии. Материальные стимулы также предусмотрены в Законе о статусе педагога: это повышение зарплаты более чем в 2 раза, доплаты за классное руководство, за проверку тетрадей, педагогическое мастерство, наставничество. Также нужно отметить и увеличение периода отпуска для учителей. Около 10 МРП дополнительно предусмотрено для учителей со статусом магистра», - перечислил вице-министр.

Кроме того, Р. Бигари выразил сожаление тем фактом, что в стране немного учителей с магистерской степенью.

«Сегодня магистров у нас в стране, к сожалению, всего 5 тысяч. Лично я бы хотел видеть, чтобы учителя работали над собой, повышали не только уровень своего мастерства, но и уровень квалификации», - пожелал представитель МОН.