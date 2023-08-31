Сколько ученых потерял Казахстан в 90-ые годы, сообщил Саясат Нурбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько ученых потерял Казахстан в 90-ые годы сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Кадры-решают все. Мы потеряли огромное количество золотого среднего возраста наших ученых. Это была третья волна ученых -советская наука, которых готовила. Вторая -третья их волна пришлась как раз таки на развал Союза. Вот простая статистика – 90-ый год, 52 тыс. официально зарегистрированных у нас было сотрудников Научно-следовательских институтов и ППС (профессорско-преподавательского состава) -профессоров, кто занимался наукой, остепененных. На 2000 год их осталось 12 тыс. То есть 30 с лишним тыс. человек мы потеряли», - сказал Саясат Нурбек, выступая на конференции по развитию возобновляемых источников энергии Казахстана.

Министр подчеркнул, что они сейчас успешно продолжают свою научную карьеру за рубежом.

«Новости выходят, что наш ученый возглавляет лабораторию где-то там во Франции или сделал прорыв, это (представители) того поколения, прошедшего серьезную фундаментальную подготовку еще в советское время, которое мы потеряли за вот эти 10 лет. Сейчас очень мучительно долго мы восстанавливаем. Есть программа «Болашак», Назарбаев Университет. Наше вот четвертое поколение, которое растет, очень хорошее, сильное, подготовленное уже по западному формату. Сейчас наша задача их начинать концентрировать, собирать. Очень серьезно мы сейчас увеличиваем и заработную плату и социальный пакет. В новом законе сейчас прям отдельный большой блок будет по социальному обеспечению и пакету поддержки наших ученых», - добавил Саясат Нурбек.

Ранее мининстр науки и высшего образования сообщил о том, когда поступит в Парламент законопроект «О науке и технологической политике».