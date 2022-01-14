Сколько участников беспорядков задержали в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О контртеррористической операции в Алматинской области рассказали в пресс-службе КНБ РК, передает МИА «Казинформ».

В период с 5 по 6 января департаментом ПС по Алматинской области в районе села Ушбулак задержаны по подозрению в участии в антиобщественных акциях двое граждан РК, предположительно приверженцев деструктивной религиозной организации с религиозной литературой. Задержанные лица проверяются на причастность к религиозно-экстремистской организации.

В районе Большого Алматинского озера задержаны 5 человек на автомашине марки «Тойота», без документов удостоверяющих личность. При досмотре автомобиля обнаружены винчестер 12-го калибра с 7 патронами, травматический пистолет с патроном, окровавленный нож, денежные средства в размере 600 тысяч тенге. Установлена их причастность к массовым беспорядкам в городе Алматы и грабежу оружейного магазина.

Также в селе Малый Дехан выявлено 19 человек, участвовавших в беспорядках в Алматы. Оперативной группой ведется опрос задержанных.

7 января совместно с подразделениями ВС РК, задержаны 184 возможных участника антиобщественных акций в городах Алматы и Талдыкорган, а также 41 нарушитель законодательства РК в области охраны государственной границы. Изъято 13 единиц огнестрельного оружия, 185 единиц боеприпасов, 8 мобильных телефонов, денежных средств около 900 тысяч тенге и 100 тысяч долларов США. Задержана автомашина, числящаяся в угоне.

13 января выявлено и задержано 26 граждан РК по подозрению в причастности к беспорядкам, а также пять граждан РК за незаконное хранение оружия. Изъято шесть единиц огнестрельного оружия.

Подразделения пограничной службы находятся в постоянной боевой готовности, охрана границы осуществляется в усиленном режиме.



