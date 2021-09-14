Сколько участников Ashyq в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сколько объектов предпринимательства в Северо-Казахстанской области являются участниками Ashyq? Об этом рассказал заместитель акима СКО Аскар Сакипкереев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Масштабируется внедрение приложения Ashyq. Сегодня 2554 объекта бизнеса являются участниками платформы. На объектах, где используется Ashyq, зафиксировано 333 человека с «красным» и 230 посетителей - с «желтым» статусами. В результате наложено 36 штрафов, а также выдано постановление по соблюдению домашнего карантина 80 людям. Контролируют соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 23 мониторинговые группы. С 1 сентября мониторинговыми группами проведены 93 рейда с охватом 494 объектов. К ответственности привлечено 13 человек», - пояснил замакима области.

По его словам, благодаря принятым мерам с 4 сентября область находится в «желтой» зоне.

Ранее сообщалось, что на 157 млн тенге из стабилизационного фонда в Северо-Казахстанской области были закуплены медикаменты.

В целом, в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

На фоне 44-процентного снижения заболеваемости за две недели в Северо-Казахстанской области уменьшено число госпитализации до 40 человек в сутки.