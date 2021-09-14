Сколько участников Ashyq в СКО
«Масштабируется внедрение приложения Ashyq. Сегодня 2554 объекта бизнеса являются участниками платформы. На объектах, где используется Ashyq, зафиксировано 333 человека с «красным» и 230 посетителей - с «желтым» статусами. В результате наложено 36 штрафов, а также выдано постановление по соблюдению домашнего карантина 80 людям. Контролируют соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 23 мониторинговые группы. С 1 сентября мониторинговыми группами проведены 93 рейда с охватом 494 объектов. К ответственности привлечено 13 человек», - пояснил замакима области.
По его словам, благодаря принятым мерам с 4 сентября область находится в «желтой» зоне.
Ранее сообщалось, что на 157 млн тенге из стабилизационного фонда в Северо-Казахстанской области были закуплены медикаменты.
В целом, в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.
На фоне 44-процентного снижения заболеваемости за две недели в Северо-Казахстанской области уменьшено число госпитализации до 40 человек в сутки.