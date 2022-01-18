Сколько тяжелых случаев заболевания омикрон-штаммом выявляется в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как протекает заболеваемость штаммом коронавируса «омикрон» в Казахстане, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседении Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Заболеваемость штаммом коронавируса «омикрон» в большей степени протекает в легкой и бессимптомной форме, характеризуется коротким инкубационным периодом - около двух дней. Первые признаки болезни - это проявления «простуды», как при обычном течении гриппа и острых респираторных заболеваний: повышение температуры, слабость, головные боли, кашель», - пояснила Ажар Гиният.
Министр добавила, что на сегодня 80% пациентов находятся на амбулаторном лечении с легкой и средней степенью тяжести.
«Удельный вес госпитализированных от выявленных случаев составляет 19,5%, в стационар поступают пациенты со средней и тяжелой степенью заболевания, у которых отмечается повышение температуры более трех дней, выраженные симптомы интоксикации, одышка, а также относящиеся к группе риска (возраст старше 65 лет, имеют хронические заболевания). При этом доля тяжелых и крайне тяжелых пациентов составляет 5% из числа госпитализированных, они находятся в отделении реанимации», - уточнила Ажар Гиният.
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