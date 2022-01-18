+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько тяжелых случаев заболевания омикрон-штаммом выявляется в Казахстане

18 Января 2022 09:53
Поделиться:
Сколько тяжелых случаев заболевания омикрон-штаммом выявляется в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как протекает заболеваемость штаммом коронавируса «омикрон» в Казахстане, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседении Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На Тенгизе резко выросла заболеваемость COVID-19
Заболеваемость КВИ в Нур-Султане выросла в 32 раза - Ажар Гиният В Казахстане снизился уровень летальности коронавируса За пределами «красной зоны» только один регион Казахстана

«Заболеваемость штаммом коронавируса «омикрон» в большей степени протекает в легкой и бессимптомной форме, характеризуется коротким инкубационным периодом - около двух дней. Первые признаки болезни - это проявления «простуды», как при обычном течении гриппа и острых респираторных заболеваний: повышение температуры, слабость, головные боли, кашель», - пояснила Ажар Гиният.

Министр добавила, что на сегодня 80% пациентов находятся на амбулаторном лечении с легкой и средней степенью тяжести.

«Удельный вес госпитализированных от выявленных случаев составляет 19,5%, в стационар поступают пациенты со средней и тяжелой степенью заболевания, у которых отмечается повышение температуры более трех дней, выраженные симптомы интоксикации, одышка, а также относящиеся к группе риска (возраст старше 65 лет, имеют хронические заболевания). При этом доля тяжелых и крайне тяжелых пациентов составляет 5% из числа госпитализированных, они находятся в отделении реанимации», - уточнила Ажар Гиният.



Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
На Тенгизе резко выросла заболеваемость COVID-19
Заболеваемость КВИ в Нур-Султане выросла в 32 раза - Ажар Гиният
В Казахстане снизился уровень летальности коронавируса
За пределами «красной зоны» только один регион Казахстана
Популярное
1 Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
2 Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
3 Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
4 Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
5 Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
6 Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Читайте также
В Казахстане снизился уровень летальности коронавируса
За пределами «красной зоны» только один регион Казахстана
Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив