Сколько туристов посетили Нур-Султан в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О туристическом потоке в столицу Казахстана рассказали в компании AstanaInvest, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил заместитель председателя ТОО «Городской центр развития инвестиций AstanaInvest» Жалгас Молжигит, за последний 9 месяцев 2021 года турпоток в столицу увеличился на 88%. Как он отметил, в большей части это произошло за счет развития внутреннего туризма.

«Общее количество туристов, которые посетили нашу столицу - 525 тысяч человек. Из них 52 тысячи - въездные туристы, более 475 тысяч человек - внутренние туристы. Объем оказанных услуг местами размещения за 9 месяцев 2021 года по сравнению с 2020 годом увеличился на 41%. Это касается отельного бизнеса», - сказал во время совещания по разъяснению возмещения части затрат субъектам предпринимательства, прошедшего в Нур-Султане.

По информации спикера, пассажиропоток авиакомпаний вырос на 48%, пассажиропоток по ж /д перевозкам уменьшился на 21%.

«Количество въездных туристов за 9 месяцев 2021 года по сравнению с 2020 годом увеличилось: на 18% - туристов из России, 19% - поток туристов из Турции, также на 20% из Украины. Из-за коронавирусных ограничений из дальнего зарубежья прилетало меньше туристов. Сейчас эпидситуация выправляется, и мы надеемся, что в этом году будет большой поток зарубежных туристов, также развитие внутреннего туризма», - отметил Жалгас Молжигит.