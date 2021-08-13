Сколько трудовых мигрантов работает в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам заместителя председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Ерболата Абулхатина, ежегодно в Казахстане привлекаются к работе свыше 500 тысяч иностранцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом он рассказал на площадке Службы центральных коммуникаций.
«Казахстан считается страной, привлекающей большое количество рабочей силы. В особенности в сфере сельского хозяйства работает много трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, Кыргызской Республики, входящей в состав Евразийского экономического союза», - сказал Ерболат Абулхатин.
По его словам, на сайте Еnbek.kz иностранцы также могут узнать сведения о трудовом рынке Казахстана.
«Наши граждане, также иностранцы, не выходя из дома, могут узнать, в каких регионах Казахстана по каким специальностям можно трудоустроиться. В целом на территории нашей страны ежегодно трудятся свыше 500 тысяч человек - иностранцев», - добавил заместителя председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Е. Абулхатин.
- 16 тысяч специалистов были направлены на молодежную практику в 2021 году
- В каких отраслях отмечается наибольший охват профстандартами
- Банк навыков создан на Электронной бирже труда
- Что нужно знать о Национальной системе квалификации
- Вопрос увеличения больничных рассматривают в Минтруда
- Национальный конкурс по развитию проектного менеджмента стартовал в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана