+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько трудовых мигрантов работает в Казахстане

13 Августа 2021 13:49
Поделиться:
Сколько трудовых мигрантов работает в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам заместителя председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Ерболата Абулхатина, ежегодно в Казахстане привлекаются к работе свыше 500 тысяч иностранцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
16 тысяч специалистов были направлены на молодежную практику в 2021 году
В каких отраслях отмечается наибольший охват профстандартами Банк навыков создан на Электронной бирже труда Что нужно знать о Национальной системе квалификации

Об этом он рассказал на площадке Службы центральных коммуникаций.

«Казахстан считается страной, привлекающей большое количество рабочей силы. В особенности в сфере сельского хозяйства работает много трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, Кыргызской Республики, входящей в состав Евразийского экономического союза», - сказал Ерболат Абулхатин.

По его словам, на сайте Еnbek.kz иностранцы также могут узнать сведения о трудовом рынке Казахстана.

«Наши граждане, также иностранцы, не выходя из дома, могут узнать, в каких регионах Казахстана по каким специальностям можно трудоустроиться. В целом на территории нашей страны ежегодно трудятся свыше 500 тысяч человек - иностранцев», - добавил заместителя председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Е. Абулхатин.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минтруда РК   #Экономика   #мигранты  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
16 тысяч специалистов были направлены на молодежную практику в 2021 году
В каких отраслях отмечается наибольший охват профстандартами
Банк навыков создан на Электронной бирже труда
Что нужно знать о Национальной системе квалификации
Популярное
1 Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
2 Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане
3 Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов
4 В избиении родственницы подозревают чиновника в Карагандинской области
5 В управлении образования Алматы разъяснили, какую одежду носить в школе
6 В Акмолинской области наградили активную молодежь
Читайте также
Вопрос увеличения больничных рассматривают в Минтруда
Национальный конкурс по развитию проектного менеджмента стартовал в Казахстане
Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане
Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов
В избиении родственницы подозревают чиновника в Карагандинской области
В управлении образования Алматы разъяснили, какую одежду носить в школе
В Акмолинской области наградили активную молодежь
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив