Сколько трудовых мигрантов работает в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам заместителя председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Ерболата Абулхатина, ежегодно в Казахстане привлекаются к работе свыше 500 тысяч иностранцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом он рассказал на площадке Службы центральных коммуникаций.

«Казахстан считается страной, привлекающей большое количество рабочей силы. В особенности в сфере сельского хозяйства работает много трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, Кыргызской Республики, входящей в состав Евразийского экономического союза», - сказал Ерболат Абулхатин.

По его словам, на сайте Еnbek.kz иностранцы также могут узнать сведения о трудовом рынке Казахстана.

«Наши граждане, также иностранцы, не выходя из дома, могут узнать, в каких регионах Казахстана по каким специальностям можно трудоустроиться. В целом на территории нашей страны ежегодно трудятся свыше 500 тысяч человек - иностранцев», - добавил заместителя председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Е. Абулхатин.