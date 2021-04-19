НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько транспортных средств эксплуатируется в Казахстане, сообщил советник министра внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в стране эксплуатируется уже 4,3 млн транспортных средств», - сказал на брифинге Нурильда Ораз.

Было отмечено, что каждый водитель, садясь за руль, желает чувствовать себя в максимальной безопасности. И задача Министерства внутренних дел РК обеспечить ее.

Ранее в МВД отметили тенденцию роста эксплуатации технически неисправного транспорта.

«Один из факторов, определяющих уровень безопасности на дорогах, – это техническое состояние автотранспорта. Как показывает анализ правоприменительной практики за трехлетний период (2018-2020 годы) в стране наблюдается тенденция роста эксплуатации технически неисправного транспорта», - сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов.

По его данным, в 2018 году за управление автомобилями, не отвечающими требованиям безопасности, в том числе при наличии неисправностей и условий, при которых запрещается их эксплуатация, к административной ответственности привлечено 80,5 тысячи, в 2019 году – 100,7 тысячи и в 2020 году – 120,5 тысячи водителей.