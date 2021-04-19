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    13:44, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько транспортных средств эксплуатируется в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько транспортных средств эксплуатируется в Казахстане, сообщил советник министра внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в стране эксплуатируется уже 4,3 млн транспортных средств», - сказал на брифинге Нурильда Ораз.

    Было отмечено, что каждый водитель, садясь за руль, желает чувствовать себя в максимальной безопасности. И задача Министерства внутренних дел РК обеспечить ее.

    Ранее в МВД отметили тенденцию роста эксплуатации технически неисправного транспорта.

    «Один из факторов, определяющих уровень безопасности на дорогах, – это техническое состояние автотранспорта. Как показывает анализ правоприменительной практики за трехлетний период (2018-2020 годы) в стране наблюдается тенденция роста эксплуатации технически неисправного транспорта», - сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов.

    По его данным, в 2018 году за управление автомобилями, не отвечающими требованиям безопасности, в том числе при наличии неисправностей и условий, при которых запрещается их эксплуатация, к административной ответственности привлечено 80,5 тысячи, в 2019 году – 100,7 тысячи и в 2020 году – 120,5 тысячи водителей.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Общество Правоохранительные органы
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