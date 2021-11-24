Сколько товарных бирж работает в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в Казахстане лицензировано 19 товарных бирж. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, представляя законопроект по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным Бюро национальной статистики количество биржевых сделок увеличилось с 1 119 в 2009 году до 48 000 в 2020 году, то есть почти в 50 раз», - сказал Бахыт Султанов.

При этом, как отметил министр, объем торгов по биржевым товарам трех ведущих товарных бирж (биржи «Астана», ЕТС, «Каспи») за 2020 год составил 291,2 млрд. тенге, то есть почти 30% от всего объема торгов.

Быхыт Султанов пояснил, что законопроектом предусмотрено приведение законодательной базы в соответствие с международными требованиями и стандартами, а также комплекс дополнений по развитию биржевой торговли.

«Их реализация позволит сформировать устойчивую и конкурентоспособную отечественную биржевую отрасль», - добавил он.