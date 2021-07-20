Сколько тонн угля необходимо на отопительный сезон в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Подготовку объектов тепло- и электроснабжения к предстоящей зиме обсудили в Таразе на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе главы региона, председательствовал на заседании штаба аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления энергетики и ЖКХ Руслана Муздыбекова, подготовка более трех тысяч объектов к отопительному сезону идет в штатном режиме.

«До первого сентября нужно обеспечить 100-процентную готовность объектов образования, до десятого октября - всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилья, здравоохранения и социальной сферы. На предстоящий отопительный период для жителей области необходимо 188 тысяч тонн угля, что на 58,7 тысячи тонн меньше по сравнению с прошлым годом. Этого удалось достичь в результате газификации 45 населенных пунктов», - рассказал спикер.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день проведены все конкурсы на закупку угля для всех социальных объектов. И, в соответствии с поручением акима области, принимаются меры по переводу на газ 156 социальных объектов. Помимо этого, согласно поручению главы региона, летом горячая вода подается населению областного центра бесперебойно.

«Тем не менее, теплоснабжающие организации должны провести работу по устранению недостатков, выявленных при опрессовке систем отопления. С первого августа во время проведения этих работ подача горячей воды будет прекращена на 15 дней. Надеемся, что жители отнесутся с пониманием. Эти меры позволят провести предстоящий отопительный сезон без происшествий», - сказал Руслан Муздыбеков.

Бердибек Сапарбаев поручил жестко контролировать ход ремонтных работ.

Глава региона опросил каждого из руководителей тепло- и энергоснабжающих предприятий, акимов районов, руководителей управлений социального блока о готовности к зиме.

Представителям АО «Таразэнергоцентр» он указал на то, что в соцсетях поступают жалобы на работу предприятия и поручил устранить все нарушения в кратчайшие сроки.

Акиму Сарысуского района Марату Султангалиеву аким области напомнил о прежних ошибках и потребовал, чтобы их больше не допускали.

«Для обеспечения бесперебойной подачи тепла и горячей воды необходима слаженная работа всех структур. Акимам районов необходимо проверить объекты, в первую очередь социальные, на предмет готовности к холодам», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Отдельно глава региона остановился на проблеме аварийных школ.

Акимам Меркенского, Рыскуловского, Жамбылского районов даны поручения по решению проблемных вопросов.

«В районах, где к населенным пунктам уже подвели газораспределительные сети, необходимо подключить к газу все дома. Это касается, в первую очередь, Кордайского и Рыскуловского районов», - сказал аким области.

Управлению экономики и бюджетного планирования Бердибек Сапарбаев поручил изучить вопрос погашения задолженностей между поставщиками и потребителями тепловой энергии.