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вчера 23:23
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вчера 22:13
Сколько тонн рыбы выловили в весеннюю путину в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в весеннюю путину выловлено 6,5 тыс. тонн рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации управления рыбного хозяйства Атырауской области, на весеннею путину в текущем году по Урало-Каспийскому бассейну была выделена квота на вылов 7 434 тонн рыбы (в Каспийском море – 3 190 тонн, в Урале – 2 223 тонны, на Кигаче – 2 021 тонна).
«Если сравнить этот показатель с прошлым годом, то в этом нашими рыбаками было выловлено на 794 тонны рыбы больше (в 2019 году - 5 698 тонн)», - сообщили в управлении рыбного хозяйства.
Большая часть выловленной рыбы - около 5 000 тонн - была переработана. Из них 4 069 тонн экспортировано в Россию, Украину, Азербайджан, Израиль.
В настоящее время в Атырауской области добычей и переработкой рыбы занимаются 18 производственных предприятий различных форм собственности. В 2020 году для двух рыбоводных заводов в целях выполнения государственного заказа было выловлено 269 производителей осетровых пород. В прошлом году - 241 рыбина. Эти два завода ежегодно выпускают в Каспийское море более 7 млн. штук молоди рыб осетровых видов, выращенных в прудах.
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