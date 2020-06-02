Сколько тонн рыбы выловили в весеннюю путину в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в весеннюю путину выловлено 6,5 тыс. тонн рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления рыбного хозяйства Атырауской области, на весеннею путину в текущем году по Урало-Каспийскому бассейну была выделена квота на вылов 7 434 тонн рыбы (в Каспийском море – 3 190 тонн, в Урале – 2 223 тонны, на Кигаче – 2 021 тонна).

«Если сравнить этот показатель с прошлым годом, то в этом нашими рыбаками было выловлено на 794 тонны рыбы больше (в 2019 году - 5 698 тонн)», - сообщили в управлении рыбного хозяйства.

Большая часть выловленной рыбы - около 5 000 тонн - была переработана. Из них 4 069 тонн экспортировано в Россию, Украину, Азербайджан, Израиль.

В настоящее время в Атырауской области добычей и переработкой рыбы занимаются 18 производственных предприятий различных форм собственности. В 2020 году для двух рыбоводных заводов в целях выполнения государственного заказа было выловлено 269 производителей осетровых пород. В прошлом году - 241 рыбина. Эти два завода ежегодно выпускают в Каспийское море более 7 млн. штук молоди рыб осетровых видов, выращенных в прудах.