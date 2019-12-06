Сколько тонн нефти даст расширение Тенгиза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики Асет Магауов рассказал о планах ведомства по расширению нефтедобывающей деятельности и спрогнозировал примерные результаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2012 году на этих проектах были проведены капитальные ремонты. Кашаганский проект в этом году вышел на уровень добычи 370 тысяч баррелей в сутки. По другим месторождениям у нас идет прогнозируемое снижение добычи, в первую очередь на старых месторождениях кызылординской и актюбинской группы. Думаю, в ближайшие 2-3 года мы будем выдерживать планку добычи на уровне 90 млн тонн», - сказал Асет Магауов на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, в дальнейшем предполагается завершение проекта будущего расширения на Тенгизе.

«Он даст увеличение добычи порядка 12 млн тонн в год, что позволит выйти на стабильный уровень добычи порядка 100 млн тонн нефти уже в 2023 году. Проект будущего расширения находится в активной фазе, общая стоимость проекта оценивается в 36,8 млрд долларов. Прогресс составляет уже порядка 72% по общему плану выполнения, освоено порядка 28 млрд долларов. Мы ожидаем, что проект будет завершен по графику. Кроме того, большой проект касается Карачаганакского месторождения по поддержанию текущего плана планки добычи на уровне 11,5 млн тонн, этот проект также успешно реализуется, общие вложения оцениваются в районе 3 млрд долларов», - отметил вице-министр энергетики.

Он также заверил, что кроме этих трех крупных проектов (Карачаганак, Тенгиз и Кашаган), Минэнерго уделяет большое внимание стимулированию добычи на других участках.

«Как вы знаете, большие поправки были внесены в Налоговый кодекс, Кодекс о недропользовании, были предоставлены большие налоговые стимулы, в первую очередь это касается морских месторождений, сверхглубоких, свыше 5 тысяч метров, где предоставлена возможность введения альтернативы налога на прибыль. Взамен текущих налогов на недропользователя, таких как рентный налог, налог на добычу полезных ископаемых и налог на сверхприбыль, недропользователь может выбрать уплату повышенной ставки налога на прибыль. Благодаря этому мы видим активизацию интереса к морским проектам, также усиливается интерес и к геологоразведочным работам на суше. Недропользователям предоставлена возможность в случае проведения геологоразведочных работ на суше, эти затраты относить в счет вычетов по своим добывающим контрактам. Думаю, это тоже большой стимул, учитывая степень риска при проведении геологоразведочных работ»,- добавил представитель Минэнерго.