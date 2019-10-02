Сколько тонн бензина экспортировано Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов рассказал о производстве и экспорте бензина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня у нас выработана 481 тысяча тонн авиакеросина – это 212% к объему прошлого года. И полностью покрываются потребности в авиакеросине, дизтопливе, бензине производством наших заводов. 32,6 тыс. тонн автобензина экспортировано», - сказал Махамбет Досмухамбетов на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, сказать более конкретно о рынках экспорта и механизмов регулирования сейчас сложно.

«Это было начато недавно, поэтому, на какие рынки пойдет наш автобензин, куда нашим компаниям будет выгодно продавать этот бензин, какие будут механизмы регулирования (в виде двусторонних документов или других), пока вряд ли кто ответит. Потому что есть взаимные договоренности с государствами и компаниями, которые будут покупать наш автобензин», - отметил спикер.

Вместе с тем, вице-министр заверил, что экспорт будет расти.

«Но экспорт идет и будет наращиваться. Поскольку на сегодня у нас уже сложился профицит бензина. Как вы знаете, несколько лет назад наши заводы вынуждены были сокращать производство, поскольку товарные парки были заполнены», - заключил он.