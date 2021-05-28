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    12:34, 28 Май 2021 | GMT +6

    Сколько теплых туалетов в школах построено усилиями МОН РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе строительства теплых туалетов в школах рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно, очень много было вопросов и остается по теплым туалетам. Вы знаете, что есть поручение Президента. Буквально год назад в стране было 1,7 тысяч надворных туалетов. За один год 1,6 тысяч теплых туалетов было построено», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече с населением.

    По его словам, местными исполнительными органами была проведена большая работа.

    «Тем не менее, все еще остается проблема по 100 туалетам. Сейчас строительство и работы ведутся. Мы поставили задачу в ближайшее время, как максимум, до 1 сентября эту задачу полностью решить. Буквально недавно мы этот вопрос рассматривали на комиссии по защите прав детей, которая функционирует при правительстве РК», - подчеркнул министр.

    Напомним, глава МОН намерен уделять большое внимание и эпидемиологической безопасности в школах. На республиканском педсовете А. Аймагамбетов призвал педагогов к активному участию в вакцинации, заявив, что те должны быть в первых рядах.

    «Если мы хотим открыть школы к началу нового учебного года - этого не получится сделать, если большая, подавляющая часть наших коллег, прежде всего педагогов, не вакцинируется. Хоть это и добровольный процесс, тем не менее, я вас призываю проявить здесь большую активность. Я лично вакцинировался, все коллеги, которые работают рядом со мной – вице-министры, сотрудники департаментов, все они вакцинируются. Мы должны подавать пример», - отметил министр.


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