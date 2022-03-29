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    18:00, 28 Март 2022 | GMT +6

    Сколько теплых остановок установлено в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько теплых остановок установлено в столице, рассказали в пресс-службе транспортной компании City Transportation Systems, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В транспортной компании отметили, что аварийно-восстановительные работы (санитарная уборка) теплых остановок осуществляется акиматами районов города Нур-Султана согласно графику.

    «В рамках комфортности ожидания общественного транспорта пассажирами столицы ведется обустройство остановочных пунктов павильонами ожидания закрытого типа (теплый). ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана» с 2015-2021 годы установлено 130 единиц, также в 2018-2021 годах АО НК «СПК Астана» установлено 29 единиц, акиматом района «Есиль» установлено 2 единицы, «Сарыарка» - 1 единица и «Байконыр» - 2 единицы. Общее количество павильонов ожидания закрытого типа (тёплый) составляет 164 единицы», - отметили в компании.


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