НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько теннисистов примет участие в чемпионате Казахстана сообщили в пресс-службе Федерациии тенниса Казахстана (ФТК), передает коррепондент МИА «Казинформ».

Отметим, что первенртсво страны стартует уже завтра, 6 марта.

«После пандемии страна постепенно приходит в себя. Потихоньку возобновляются спортивные мероприятия. Чемпионат Казахстана – особый турнир. Основным критерием для включения в состав кандидатов в основную команду Казахстана являются результаты, показанные не только на международных турнирах, но и в чемпионате страны. Для многих участников первенство станет прекрасной возможностью показать всё свое мастерство в условиях острой конкуренции», - отмечают в ФТК.

В текущем году в зимнем чемпионате Казахстана по теннису среди взрослых в основной сетке мужского и женского одиночного разряда сыграют: 24 игрока прямым попаданием и еще по четыре путевки получат победители квалификации, а также, обладатели wild card от организаторов турнира. Чемпионат страны является отличным плацдармом для роста. В свое время золотыми призерами главного теннисного турнира Казахстана становились: нынешний капитан мужской сборной Казахстана – Юрий Щукин, который в далеком 2009 году обыграл Михаила Кукушкина со счетом 6:1, 6:4. Год спустя в 2010 году победу праздновал Кукушкин, одолевший в финале еще одну звезду казахстанского тенниса Андрея Голубева – 6:4, 6:1. Тогда же в женской сетке золотую медаль себе в актив записала капитан женской сборной Казахстана. Ярослава Шведова в упорной борьбе победила Сесиль Каратанчеву – 4:6, 6:3, 6:0. В 2008 году среди женщин праздновала триумф, тогда еще совсем юная, 14-летняя алматинка Зарина Диас, легко переигравшая в финале Валентину Старкову.

В начале 2000-х годов на зимнем первенстве блистал Диас Доскараев, побеждавший в 2000, 2002 и 2003 годах. Если Диас давно зачехлил свою ракетку, то другая легенда казахстанского тенниса Алексей Кедрюк продолжает удивлять. В этом году организаторы турнира решили предоставить 40-летнему Кедрюку wild card. Таким образом, Алексей постарается завоевать свою уже 15-ю (!) золотую медаль зимнего чемпионата страны, что является абсолютным рекордом по завоеванным наградам за всю историю отечественного тенниса. Напомним, что имя Алексея Кедрюка вошло в историю и мирового тенниса: он сыграл сто матчей в Кубке Дэвиса за сборную Казахстана, за что был отмечен в 2013 году специальной наградой от Международной федерации тенниса - Commitment Award.

Помимо Кедрюка в списке участников значатся: прошлогодний чемпион Достанбек Ташбулатов (Шымкент), триумфатор 2019 года Григорий Ломакин из Темиртау, первый номер посева нынешнего чемпионата Кирилл Колганов (Алматы), Данил Озерной из Алматы, представитель Актобе Артур Хайрутдинов, юные Ерасыл Ердилда (Кызылорда), Ислам Орынбасар (Нур-Султан), Демид Горбачев (Актобе), Егор Билый (Павлодар), Данир Калдыбеков (Тараз). Приличный состав будет и у девушек, где за призовые места поборются: Аружан Сагандыкова (Нур-Султан), Мария Синицына (Алматы), Карина Ризванова (Нур-Султан), Сандугаш Кенжибаева (Нур-Султан), Дана Исабаева (Алматинская область), Анастасия Крымкова (Тараз), чемпионка 2016 года Гюзаль Айнитдинова (Шымкент) и многие другие.