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Сколько судебных дел в связи с переходом на ОСИ рассматривается в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
16 Июля 2021, 13:42
Сколько судебных дел в связи с переходом на ОСИ рассматривается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько судебных дел в отношении КСК в связи с переходом на ОСИ рассматривается в Казахстане, рассказал заместитель председателя правления АО «Казцентр ЖКХ» Нурбек Сериков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень часто это непередача по акту финансово-технической документации по дому. Мы проводили анализ по республике, порядка 68 судебных дел в производстве находится. Половина из них связана либо с отменой, то есть оспариванием председателями или членами КСК решений собраний, вторая половина связана с тем, что не предоставляются по акту финансово-технические документы. Конечно же, они по большей части решаются в сторону удовлетворения потребностей жителей», - сказал Нурбек Сериков, отвечая на вопросы журналистов.

Отметим, что в начале прошлого года были приняты изменения и дополнения в законодательство о жилищных отношениях. Теперь на смену существующим КСК приходят ОСИ (объединения собственников имущества) или ПТ (простые товарищества).


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