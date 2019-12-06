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Сколько субвенций передадут в местные бюджеты в 2020 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты маслихатов вместе с акиматами несут солидарную ответственность за эффективное распределение средств бюджета своего региона, своего населенного пункта. Об этом заявила спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева, выступая на республиканской конференции, посвященной 25-летию образования маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Бюджет - это ключевой инструмент для обеспечения достойного уровня жизни людей в городе, ауле, селе. Депутаты маслихатов вместе с акиматами несут солидарную ответственность за эффективное распределение средств бюджета своего региона, своего населенного пункта», - сказала Дарига Назарбаева.
Вместе с тем спикер Сената сообщила, что в 2020 году планируется передать из республиканского бюджета в местные бюджеты субвенций на сумму более 2 триллионов тенге.
«Рост объемов субвенций предъявляет более высокие требования к областным и городским маслихатам и ревизионным комиссиям. Правильный выбор приоритетов и качественное планирование играют решающую роль в улучшении жизни казахстанцев», - добавила Дарига Назарбаева.
Ранее она заявила, что депутаты маслихатов должны принимать самое активное участие в разработке государственных программ, в формировании перечня опорных и спутниковых сельских населенных пунктов.
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