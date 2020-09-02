Сколько субъектов МСБ получили отсрочки по платежей по займам и микрокредитам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о мерах по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства поручено оказать дополнительную помощь субъектам малого и среднего бизнеса через государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики. В условиях кризисных явлений в экономике, приоритетной задачей Агентства является поддержка финансирования субъектов МСБ и недопущение снижения доступа к кредитным ресурсам», - сказала Мадина Абылкасымова на заседании Правительства.

По ее словам, финансовая устойчивость и платежеспособность субъектов МСБ важна для обеспечения стабильности самих финансовых организаций.

«В период чрезвычайного положения субъектам МСБ, по поручению Главы государства, предоставлялась отсрочка платежей по займам и микрокредитам. С 16 марта по 15 июня т.г. предоставлена отсрочка 12 455 субъектам МСБ, что составляет 41,5% от общего количества заемщиков-субъектов МСБ. Сумма отсроченных выплат по кредитам составила 164,8 млрд тенге. В настоящее время субъектам МСБ продолжает оказываться поддержка в виде предоставления отсрочки платежей по кредитам по упрощенному порядку либо их реструктуризации», - отметила спикер.

«С 16 июня по 1 сентября т.г. одобрена отсрочка свыше 3,3 тысяч займов на сумму более 25 млрд тенге, 669 заемщикам предоставлено рефинансирование кредитов. Всего на 1 июля т.г. в банках второго уровня имеют кредиты порядка 30 тыс. субъектов МСБ на сумму 3,9 трлн тенге. Из них порядка 11 тыс. субъектов МСБ получили кредиты на льготных условиях государственных программ поддержки предпринимательства», - заключила председатель Агентства.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.