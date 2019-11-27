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Сколько студентов из Кыргызстана обучается в казахстанских вузах
27 Ноября 2019 19:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько граждан Кыргызстана обучается в вузах Казахстана, сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления по итогам переговоров со своим кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Не сегодня в вузах Казахстана обучается порядка 1 тысячи граждан Кыргызстана, а в вузах Кыргызстана - порядка 2 тысяч казахстанских студентов, большинство из них - в частном порядке», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он также остановился на вопросах поддержания сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики.
«Интересный факт: в вузах Казахстана обучается более 50 кыргызских студентов-медиков», - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ключевые слова: Образование, Кыргызстан,
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