НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько студентов из Казахстана обучается в Венгрии, рассказал заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди по итогам встречи с министром финансов Венгрии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня более 800 граждан нашей страны обучаются в ведущих вузах Венгрии. Следует отметить, что растёт число студентов, заинтересованных в обучении на венгерском языке, в том числе по венгерской образовательной программе «Стипендиум Хунгарикум», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Глава внешнеполитического ведомства РК добавил, что по итогам переговоров был принят Протокол Пятого заседания Стратегического совета двух стран.

«Я надеюсь, что визит господина Михая Варги и итоги наших переговоров придадут дополнительный импульс углублению партнерских отношений между нашими странами, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», - заключил Мухтар Тлеуберди.

Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с заместителем Премьер-Министра – министром финансов Венгрии Михаем Варгой

«Вчера и сегодня проходит визит заместителя Премьер-Министра - министра финансов Венгрии Михая Варги в Казахстан. Венгрия является нашим надёжным и первым

в регионе Центральной и Восточной Европы стратегическим партнёром, дружественным государством, с народом которого мы чувствуем историческую и духовную связь», - отметил Мухтар Тлеуберди.