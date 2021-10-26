Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Сколько студентов из Казахстана обучается в Венгрии

Автор:  
Серик Сабеков
26 Октября 2021, 14:43
Сколько студентов из Казахстана обучается в Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько студентов из Казахстана обучается в Венгрии, рассказал заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди по итогам встречи с министром финансов Венгрии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня более 800 граждан нашей страны обучаются в ведущих вузах Венгрии. Следует отметить, что растёт число студентов, заинтересованных в обучении на венгерском языке, в том числе по венгерской образовательной программе «Стипендиум Хунгарикум», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Глава внешнеполитического ведомства РК добавил, что по итогам переговоров был принят Протокол Пятого заседания Стратегического совета двух стран.

«Я надеюсь, что визит господина Михая Варги и итоги наших переговоров придадут дополнительный импульс углублению партнерских отношений между нашими странами, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», - заключил Мухтар Тлеуберди.

photo

Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с заместителем Премьер-Министра – министром финансов Венгрии Михаем Варгой

«Вчера и сегодня проходит визит заместителя Премьер-Министра - министра финансов Венгрии Михая Варги в Казахстан. Венгрия является нашим надёжным и первым

в регионе Центральной и Восточной Европы стратегическим партнёром, дружественным государством, с народом которого мы чувствуем историческую и духовную связь», - отметил Мухтар Тлеуберди.

Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Образование   Вузы   Венгрия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции