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    16:53, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько студентов и школьников заболели коронавирусом в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК рассказали, сколько школьников и студентов заболели коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с началом нового учебного года министерством проводится ежедневный мониторинг заболеваемости среди школьников. Зарегистрировано 9 185 случаев КВИ, что составляет 0,26% от общего числа учащихся. Установлено более 102 тысяч контактных, из них у 624 установлен положительный результат», - сказал в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой.

    По его данным, среди студентов зарегистрировано 1 282 случая, в том числе 935 – среди студентов сузов и 347 случай среди студентов вузов, что составляет 0,2% от числа учащихся сузов и 0,08% от числа учащихся вузов.

    «Низкий уровень заболеваемости среди студентов высших учебных заведений еще раз наглядно демонстрирует эффективность вакцинации», - отметил Алексей Цой.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Общество
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