Сколько студентов и школьников заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК рассказали, сколько школьников и студентов заболели коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с началом нового учебного года министерством проводится ежедневный мониторинг заболеваемости среди школьников. Зарегистрировано 9 185 случаев КВИ, что составляет 0,26% от общего числа учащихся. Установлено более 102 тысяч контактных, из них у 624 установлен положительный результат», - сказал в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой.

По его данным, среди студентов зарегистрировано 1 282 случая, в том числе 935 – среди студентов сузов и 347 случай среди студентов вузов, что составляет 0,2% от числа учащихся сузов и 0,08% от числа учащихся вузов.

«Низкий уровень заболеваемости среди студентов высших учебных заведений еще раз наглядно демонстрирует эффективность вакцинации», - отметил Алексей Цой.