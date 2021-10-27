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Сколько стран являеюся участниками Астанинского хаба госслужбы

Автор:  
Серик Сабеков
27 Октября 2021, 20:04
Сколько стран являеюся участниками Астанинского хаба госслужбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азербайджан является одним из участников и учредителей Астанинского хаба госслужбы. Об этом заявил заместитель председателя Государственного экзаменационного центра Азербайджана Бахрам Халилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Азербайджан является одним из участников и учредителей Астанинского хаба госслужбы. Мы более восьми лет сотрудничаем, делимся опытом, изучаем лучший мировой опыт. Участие более 40 стран в Астанинском хабе говорит о значении данной платформы и проделанной большой работе в области реформы госслужбы», - сказал Бахрам Халилов, выступая на ежегодной конференции Астанинского хаба государственной службы на тему «Развитие государственной службы и сотрудничество».

Экс-вице-премьер-министр Грузии Майя Цкитишвили отметил, что несмотря на пандемию очень важно проводить такие конференции.

«Очень много стран присутствует на этой конференции, это возможность непосредственно обменяться опытом и рассказать друг другу о реформах, которые проводят страны и, конечно же, рассмотреть сложности и вызовы», - подчеркнул он.

Глава Национального агентства госслужбы Украины Наталья Алюшина заявила, что сотрудничество с Астанинским хабом дает уникальную возможность заимствовать опыт и внедрить лучшие практики, в частности, например, дистанционной работы госслужащих.


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