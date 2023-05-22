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Сколько стран могут выдать осужденных лиц Казахстану

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Мая 2023, 11:53
Сколько стран могут выдать осужденных лиц Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура разработала электронную карту международных договоров. На сегодня заключено 72 двусторонних договора и соглашения в уголовно-правовой сфере (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, о передаче осужденных лиц) с 34 зарубежными странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГП.

В этом году Парламентом РК ратифицированы договоры о правовой помощи по уголовным делам - с Францией и о передаче осужденных лиц - с Узбекистаном. В ближайшее время в Парламенте ожидается рассмотрение законопроектов о ратификации договоров между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче и о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Ведется активная работа по подписанию полного пакета соглашений с Перу, договоров с Египтом о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче и договора с Вьетнамом о передаче осужденных лиц.

Также прорабатываются вопросы подписания Меморандума о взаимопонимании по вопросам правовой помощи по уголовным делам между правительствами Казахстана и Швейцарии. В целом проводимая работа координируется с Концепцией внешней политики страны и реализуется в тесном взаимодействии с Министерством иностранных дел Республики Казахстан. С целью облегчения восприятия информации о подписанных международных договорах создана специальная электронная карта, которая поможет пользователям получать полную информацию о взаимодействии Генеральной прокуратуры с зарубежными коллегами и партнерами в уголовно-правовой сфере. С картой договоров можно ознакомиться здесь.
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