Сколько стран могут выдать осужденных лиц Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура разработала электронную карту международных договоров. На сегодня заключено 72 двусторонних договора и соглашения в уголовно-правовой сфере (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, о передаче осужденных лиц) с 34 зарубежными странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГП.

В этом году Парламентом РК ратифицированы договоры о правовой помощи по уголовным делам - с Францией и о передаче осужденных лиц - с Узбекистаном. В ближайшее время в Парламенте ожидается рассмотрение законопроектов о ратификации договоров между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче и о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Ведется активная работа по подписанию полного пакета соглашений с Перу, договоров с Египтом о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче и договора с Вьетнамом о передаче осужденных лиц.