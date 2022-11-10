Сколько стоят дрова в регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средняя цена дров за м3 по Казахстану в октябре 2022 года составила 8 858 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По сравнению с октябрем прошлого года топливо подорожало на 11,7%. Стоимость дров в регионах варьируется от 6 до 16 тысяч тенге.

Так, самое дорогое твердое топливо оказалось в Астане – 15 492 тг, также в тройку лидеров с максимальными ценниками попали Кокшетау – 11 067 тг и Усть-Каменогорск – 10 532 тг.

В пределах 8-9 тысяч тенге дрова можно купить в городах Шымкент (8 000 тг), Тараз (9 099 тг), Караганда (8 880тг), Жезказган (8 485тг) и Петропавловск (8 658 тг).

Минимальная цена зафиксирована в городе Уральске – 6 000 тг.

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