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Сколько стоят авиабилеты на Алаколь

17 Июня 2020 10:08
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Сколько стоят авиабилеты на Алаколь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество субсидируемых авиарейсов на Алаколь могут увличить, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.

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«По заявке АО «Авиакомпании «SCAT» рассматривается вопрос увеличения рейсов дополнительно на 7 частот в неделю в Ушарал из Нур-Султана и Алматы с учетом уменьшения частотности в сентябре и октябре. Также Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатывается вопрос по увеличению размеров субсидий, выделенных на 2020 год, и запуску дополнительных частот с начала июля для удовлетворения туристической потребности населения на авиамаршрутах Алматы –Жезказган– Алматы, Нур-Султан –Балхаш– Нур-Султан, Нур-Султан –Ушарал– Нур-Султан», - сообщила пресс-служба комитета в Telegram.

АО «Авиакомпания «SCAT» выполняет субсидируемые рейсы на воздушном судне типа Bombardier CRJ200 вместимостью 50 человек:

- Нур-Султан – Ушарал – Нур-Султан с частотой 7 раз в неделю с 27 мая 2020 года, тариф за перевозку пассажира в одну сторону составляет 16 000 тенге;
- Алматы - Ушарал – Алматы с частотой 7 раз в неделю с 28 мая 2020 года, тариф за перевозку пассажира в одну сторону составляет 10 000 тенге.
АО «Южное небо» выполняет субсидируемые рейсы на воздушном судне типа АН-24 вместимостью 50 человек:
- Алматы - Урджар – Алматы с частотой 7 раз в неделю с 23 мая 2020 года, тариф за перевозку пассажира в одну сторону - 14 000 тенге;
- Нур-Султан - Урджар – Нур-Султан с частотой 7 раз в неделю с 23 мая 2020 года, тариф за перевозку пассажира в одну сторону - 16 000 тенге.


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#Туризм   #Транспорт  
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