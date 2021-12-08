Сколько столичных жителей прошли ревакцинацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова рассказала о ревакцинации населения города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня охват населения прививками первым компонентом составил 65,6 процента и двумя компонентами - 61,4 процента. Помимо этого, в столичных медицинских организациях начата ревакцинация населения, которые шесть-девять месяцев тому назад прошли вакцинацию. На сегодняшний день 2 100 человек прошли ревакцинацию против COVID-19», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Ранее, санврач сообщила о проводимой работе по выявлению штамма коронавирусной инфекции «омикрон». «Раз в два месяца эпидемиологическая служба города, как и по всей республике, проводит мониторинг за выявлением и изучением штаммов коронавирусной инфекции, чтобы отслеживать, какой вирус у нас доминирует», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее словам, в данный момент ряд взятых ПЦР-проб находятся на стадии исследования.

«На сегодняшний день, после того, как уже было определено, что омикрон циркулирует во многих странах мира, мы получили поручение от Минздрава и Комитета санэпидконтроля доставить пробы положительных ПЦР-исследований в лабораторию для секвинирования. И на сегодняшний материал мы уже доставили в филиал лаборатории Центра экспертизы города Нур-Султан», - отметила врач.