Сколько столичных подростков, беременных и кормящих женщин привились против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько столичных подростков, беременных и кормящих женщин получили вакцину против коронавируса? Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в столице более 515 тысяч граждан вакцинированы первым компонентом, что составляет 72% от подлежащего контингента, полный курс иммунизации прошли почти 490 тысяч человек, в том числе беременные и кормящие мамы, подростки, которые подлежат вакцинации Pfizer. Два компонента среди этого контингента уже получили более 10 400 человек. Лидируют в этой категории подростки – свыше 6 800 детей, следом кормящие мамы – 3 300 и беременные женщины – более 200», - сказала заместитель главы столичного управления здравоохранения.

Алия Рустемова напомнила, что в городе продолжается ревакцинация против коронавирусной инфекции. На сегодня по городу повторную прививку против КВИ получили более 24 тысяч человек из числа медработников, педагогов, сотрудников силовых структур, лиц старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом, персонала и контингента медико-социальных учреждений.

В столичном горздраве просят не игнорировать соблюдение эпидемиологических требований, проявить гражданскую сознательность и приложить усилия для стабилизации эпидемиологической обстановки.



