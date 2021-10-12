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    16:28, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько столичных объектов принимают участие в проекте «Ashyq»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько объектов предпринимательства принимают участие в проекте «Ashyq», пояснил заместитель акима столицы Асхат Оралов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 26 февраля по 12 октября текущего года в Нур-Султане в проекте «Ashyq» принимают участие – 13 363 объектов, из них участники 1 904 и добровольные участники - 11 459. Это субъекты предпринимательства, государственные органы, объекты образования, объекты здравоохранения, промышленные и коммунальные предприятия и другие, зарегистрировано 294 субъектов предпринимательства со статусом «Лидер «Ashyq», - отметил заместитель акима столицы.

    Мониторинговыми группами с 20 мая этого года охвачено проверкой 15 725 объектов участников «Ashyq». На 574 объектах выявлены факты нарушения ограничительных мероприятий, в том числе карантинных ограничений.

    «В настоящее время, в рамках по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, продолжается реализация внедрения данной системы на объектах МСБ, системы государственных учреждений и образования», - добавил Асхат Оралов.


    Теги:
    Бизнес Астана Акимат Ashyq
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