Сколько стоит в США собрать ребенка в школу

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В США родители активно готовятся к учебному процессу своих детей, который начнется с 28 августа т.г. Сколько требуется финансов для подготовки ребенка в первый класс американской школы изучал собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Школы в США являются государственными учреждениями, которые имеют определенные требования к школьным принадлежностям. Возможно между штатами имеются некоторые различия в стандартах подготовки учеников к учебному процессу, но в целом они схожие.

Единым требованием для учеников является обязательное прохождение медицинского осмотра и получение необходимых прививок, без которых детей не допустят к учебному процессу.Родителям перед началом школьных занятий предоставляется список необходимых к приобретению школьных принадлежностей, который довольно широкий.

Более подробно остановимся на перечне товаров и их стоимости, который имеет широкий диапазон цен, что зависит от фирмы производителя, количества наименования и качества продукта.

Так, для успешной учебы первоклашке необходимо купить:

- школьный ранец, стоимостью от 9 до 29 долларов;

- упаковка из 12 простых карандашей №2 – от 4 до 8 долларов;

- две коробки цветных карандашей по 24 штуки в каждой – от 12 до 24 долларов;

- одна упаковка цветных фломастеров 8 цветов с широким кончиком – от 6 до 20 долларов;

- одна упаковка клея-карандаша (большой) – от 7 до 18 долларов;

- четыре папки с двумя карманами синего, красного, желтого и зеленого цветов – от 10 до 15 долларов;

- две коробки салфеток – от 8 до 36 долларов;

- две упаковки черных маркеров с тонким кончиком – от 18 до 46 долларов;

- два блокнота без спиралей – от 8 до 16 долларов;

- одна толстая тетрадь для сочинений – около 6 долларов;

- одна коробка с пакетами на молнии объемом в галлон (4,5 литра) – от 6 до 24 долларов;

- одна коробка с пакетами на молнии размером с кварту (0,94 литра) – от 6 до 14 долларов;

- две упаковки плотной цветной бумаги – от 14 до 24 долларов;

- одна упаковка влажных салфеток – от 6 до 13 долларов;

- два флакона дезинфицирующего средства для рук – от 5 до 13 долларов;

- две пары наушников – от 18 до 42 долларов;

- один пенал для карандашей – от 8 до 15 долларов.

Подведя предварительные подсчеты можно сделать следующие оценки, покупки всех необходимых школьных принадлежностей для первоклассника американской школы обойдется около 150 долларов, если покупать товары по самым низким ценам. Средняя стоимость может составить 230 долларов и максимальные затраты могут доходить примерно до 360 долларов.

Вместе с тем, многим родителям в США данные расходы чувствительны для семейного бюджета, если учесть наличие в семье нескольких школьников. Также необходимо учесть, что в стране большое количество иммигрантов с невысоким уровнем дохода.

Для социально-уязвимых слоев населения оказывается благотворительная помощь со стороны религиозных и общественных организаций, которые бесплатно выдают школьные принадлежности. Однако, такая помощь носит ограниченный характер и не хватает для всех нуждающихся.

Родители и ученики готовы стоять в очереди часами у церкви в г.Арлингтон штата Вирджиния, чтобы получить бесплатные школьные принадлежности.

Необходимо отметить, что обучение в американских государственных школах бесплатное, но родителям необходимо нести определенные расходы, в том числе за питание своих детей, которое составляет 5,25 долларов в день (завтрак – 2 и обед – 3,25 доллара), что составляет 105 долларов в месяц. Вместе с тем, дети имеют право на получение питания бесплатно или по сниженной цене, если доход родителей считается низким.