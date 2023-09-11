РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:20, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько стоит уголь в Павлодаре

    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Цены варьируются от 9,5 до 23 тысяч тенге. Основных точек продажи угля пять, передает МИА «Казинформ».

    В Павлодаре продажей угля занимаются несколько предприятий: ТОО «А-Вест Павлодар», ТОО «Север Энерго Уголь Снаб», ТОО «Aidabol», «Элит КЗ» и «IhsanGroupKz». Компании заранее заключили договоры с разрезами.

    Стоимость тонны майкубенского угля составляет 10-15 тысяч тенге, стоимость тонны угля с разреза «Богатырь Комир» - 9,5 тысячи тенге. Это самый дешевый вариант, но популярностью у павлодарцев он не пользуется. Другие сорта хоть и дороже, но у них меньше зольность и горят они лучше.

    Цены на шубаркольский уголь начинаются от 18 тысяч тенге - за потребительский. Тонна сортового угля этой марки стоит уже 22,5 тысячи тенге. Стоимость тонны угля с месторождения Каражыра начинается от 13 тысяч тенге, сортовой уголь той же марки стоит 15 тысяч тенге за тонну.

    Стоимость доставки от угольного тупика до адреса варьируется от 3 до 8 тысяч тенге за машину. Цена зависит от расстояния.

    «Ажиотажа пока нет. Если в прошлом году в это время к нам приезжали 100-150 машин ежедневно, сейчас – по 20-30. Мы думаем, что в ближайшее время ажиотаж все-таки начнется, потому что ожидается похолодание. Поэтому призываем наших граждан заблаговременно приобрести уголь. Сейчас на нашем тупике в наличии больше 12 тысяч тонн угля: майкубе по 12,5-15,5 тысячи тенге за тонну и шубаркольский по 22-22,5 тысячи тенге», - сообщил Дастан Даулетбаев, директор ТОО «Элит-KZ».

    Стоимость угля в Павлодаре по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на тысячу тенге за тонну. Чуть сильнее других марок подорожал популярный у горожан шубаркольский уголь. Если год назад тонну сортового шубаркольского угля можно было купить за 20 тысяч тенге, теперь заплатить придется на две тысячи тенге больше.

    Прошлой осенью у павлодарцев также появилась возможность купить твердое топливо в кредит или рассрочку. Сделать это можно было через приложение «Halyk Bank». Наценка составляла 10%. Как раз из-за наценки, желающих воспользоваться данной услугой было откровенно немного. Этой осень купить уголь в кредит все еще можно: в банковском приложении услуга еще доступна.

    При потребности города в 60-70 тысяч тонн угля, пока отгружено около 15 тысяч тонн или четверть от общей потребности.

    В Аксу традиционно действуют две точки продажи угля. На Донентаева,17 на днях завезут майкубенский и шубаркольский уголь. Также твердое топливо реализуют на Ленина, 10, это железнодорожный тупик. Сейчас здесь ждут поступления майкубенского угля и каражыру. Цены пока не озвучивают.

    Жители частного сектора Экибастуза могут приобрести уголь у мелких частников или на разрезах. Во втором случае сначала нужно получить подтверждающий документ от ТОО «Экибастузтеплоэнерго» о том, что у вас действительно нет центрального отопления, только – печное. Цены на твердое топливо в городе горняков значительно ниже, чем в Павлодаре. Отпускная цена одной тонны каменного угля с разреза ТОО «Богатырь Комир» для бюджетных организаций и населения составляет 3556 тенге. АО «Майкубен-Вест» реализует бурый уголь населению Экибастуза по 8 тысяч тенге за тонну.


    Теги:
    Павлодарская область Уголь Павлодар
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:15
    В КНБ прокомментировали информацию о работе пунктов пропуска на границе с Россией
    Сегодня, 20:00
    Вакцинация от гриппа началась в Алматы
    Сегодня, 19:50
    Делегация Всекитайского собрания народных представителей КНР посетит Казахстан
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!