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    23:17, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сколько стоит уголь в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров доложил о подготовке региона к отопительному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Костанайские новости.

    По его данным, 95% котельных готовы к запуску. Из 2657 многоэтажных домов подготовлены 1696 (64%).

    «Наблюдается незначительное снижение темпов заготовки угля населением. На сегодняшний день заготовлено 217,7 тысяч тонн угля, или 69%, в прошлом году было 77%. Средняя стоимость угля за тонну для населения составляет уголь марки «Шубарколь» – 14 800 тенге, «Богатырь» – 11 500 тенге, «Каражыра» –15 500 тенге. На территории области имеется 25 железнодорожных тупиков, на которые завезено более 25 тысяч тонн угля», - сообщил Аскаров.

    Также он рассказал о ситуации по задолженности населения за коммунальные услуги. На 1 сентября она превысила 680 миллионов тенге.


    Теги:
    Костанайская область Цены и тарифы Энергетика для mail.ru
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