Сколько стоит собрать ребенка в школу в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – 1 сентября начинается новый учебный год и для родителей учеников одна из главных задач на август – подготовка детей в школу. Сколько потребуется денег для того, чтобы собрать ребенка в школу в России, выяснял собственный корреспондент МИА «Казинформ».



Как и в других школах на постсоветском пространстве, основные затраты связаны с приобретением одежды, сюда входят школьная и спортивная форма, сменная и спортивная обувь и аксессуары. Наряду с этим, необходимо выделить деньги на рюкзак или ранец и школьную канцелярию. Все покупки россияне осуществляют в гипермаркетах, маркетплейсах, на рынках и в специализированных магазинах.

В соответствии с федеральным законодательством, требования к одежде обучающихся устанавливают школы самостоятельно, но в целом, это схожие стандарты - деловой стиль и светский характер.

Для учащихся рекомендуется к ношению сарафаны, жакеты, пиджаки, брюки, юбки классического кроя, рубашки, сорочки, блузки, водолазки, обувь строгая. В холодное время года возможно ношение свитеров, джемперов, толстовок. Галстуки, бабочки - по желанию. Спортивная форма включает футболку, трико, шорты, кеды, кроссовки.

Например, чтобы одеть мальчика в одежду российского фабричного производства следует брать в расчет следующие цены: брюки от 1 500 руб., пиджак от 3 200 руб., рубашки от 900 руб. (нужно минимум две, одна в стирке, другую ребенок надевает), сорочка парадная от 1 200 руб., полуботинки от 4 800 руб., джемпер от 1450 руб. Всего за весь перечень: 13 950 руб.

Одежда для девочек потребует следующих затрат: жакет от 2200 руб., юбки от 1400 руб., блузки от 550 руб. (юбки и блузки минимум по две), джемпер от 2100 руб., сарафан от 1900 руб., жилет от 1100 руб., туфли от 4300 руб., а также трикотаж и аксессуары – 2300 руб. Всего: 17 800 руб.

Цены на спортивную одежду для девочек и мальчиков практически идентичны: спортивные костюмы от 1450 руб., футболки от 390 руб., шорты от 700 руб., кеды от 600 руб., кроссовки от 1 700 руб., за мешок для обуви придется отдать 150 руб. Всего: 4 840 руб.

Школьный ранец обойдется минимум 2 000 руб. за простой вариант и 5 500 руб. ортопедический, а канцелярия потребует еще 3 500 руб.

Что касается учебников, то в соответствии установленными правилами, в муниципальных общеобразовательных организациях расходы на приобретение учебников и учебных пособий несет государство. Однако в ряде случаев учащимся приходится покупать дополнительные учебные пособия и рабочие тетради. Цены на них варьируются от 100 до 7 тыс. руб. и выше, поэтому в данный расчет они не принимаются, так же, как и затраты на добровольные взносы и взносы на школьные нужды.

Итого - общие затраты для того, чтобы собрать ребенка в школу в России, составят 24 290 руб. для мальчиков и 28 140 для девочек, что по текущему курсу Нацбанка РК составляет 118 292 тенге и 137 041 тенге соответственно.

В 2022 году, по данным Росстата, подобный базовый набор школьника обходился родителям в 22 298 руб. для мальчиков и в 26 838 руб. для девочек. За последние несколько лет его стоимость увеличивалась в среднем на 12,6 процента ежегодно.