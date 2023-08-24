Сколько стоит собрать ребенка в школу в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - До начала нового учебного года осталось совсем немного, и родители школьников уже собирают своих чад на учебу. Во сколько обойдется акмолинцам купить все необходимое для того, чтобы отправить своего ребенка в школу, выяснял корреспондент МИА «Казинформ».



Итак, сразу обозначим, что цены на школьную форму и канцелярские товары зависят от многих факторов. К примеру, в магазинчике возле дома можно приобрести школьную форму производства, как правило, Бишкек, за весьма небольшую сумму. Цены отечественных производителей будут гораздо выше, но зато и качество гораздо лучше.

В августе в Кокшетау прошла специализированная школьная ярмарка, на которой все желающие могли приобрести форму и канцелярию от отечественных товаропроизводителей.

Как отметил руководитель управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Ербол Оспанов, организаторы не ограничились только предприятиями Акмолинской области. Откликнулись также представители соседней Северо-Казахстанской области и товаропроизводители Алматинской области.

Итак, приобрести форму от отечественных производителей обойдется дороже. К примеру, мужские брюки – от 9 до 11 тысяч тенге, юбка для девочек - от 9 до 11 тысяч тенге, пиджак для мальчика и девочки – от 18 до 20 тысяч (на ярмарке его можно было купить со скидкой в 20%), сарафан – 16-17 тысяч (также возможна скидка), брюки для девочки – 11-12 тысяч. Блузка – 9-12 тысяч. Итого в среднем на ребенка, одетого у отечественных товаропроизводителей, уйдет около 40-50 тысяч, без учета нижнего белья, спортивного костюма, колготок и футболок.

Если же одевать ребенка в соседнем магазине, то форма, возможно, будет худшего качества, но гораздо дешевле. Так, блузки можно купить в среднем от 3500 и выше, брюки – от 3900 тг и выше, спортивные костюмы – от 8 тысяч и выше. Сарафан от 4500 тг, кофты от 5500 тг. Таким образом, одеть ребенка на рынке в школу вы сможете в среднем за 20 тысяч, опять-таки не беря в расчет колготки и футболки ( в среднем по 1-2 тысячи тенге за экземпляр)

Ботинки в среднем обойдутся школьнику от 7 до 15 тысяч тенге.

Теперь что касается канцелярии. Расценки на нее тоже разные. В среднем тетради стоят от 35 тенге, цветная бумага от 300 тг и выше. Кое-где можно найти и ниже 100 тг. Цветной картон – в тех же пределах. Пластилин от 700 тг, тетради от 35 тг, ручки – от 25, простой карандаш – от 40 тг, краски от 300 тг, альбом – от 300 тг. Как вы понимаете, на цену здесь влияет не только производитель, но и количество тех самых красок, листов картона и т.д. В среднем канцелярия обойдется около 10 тысяч, ну или если брать все по минимальным ценам, достаточно будет и 5 тысяч тенге.

Ну и напоследок о рюкзаках. Хорошие рюкзаки с твёрдой спинкой на рынке в Кокшетау можно приобрести от 9 до 15 тысяч тенге.

Если подвести итоги, то для того, чтобы собрать одного ребенка в школу, при минимальных затратах потребуется около 40 тысяч тенге, при более тщательном подборе формы и школьных принадлежностей – около 80 тысяч тенге.

В многодетной семье, конечно, расходов в разы больше, но есть и плюс – младшеклассники могут донашивать форму детей постарше.

В целом же, каждый родитель сам решает, сколько именно он готов и может потратить на сборы своего ребенка в школу. Ведь главное не стоимость, а то, чтобы школьнику было комфортно в купленных вещах.

Напомним, ранее наши корреспонденты выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в Алматы, в Астане, в Китае, в Бишкеке, в США.

Также в Бюро национальной статистики рассказали, как изменились цены на канцтовары в этом году.